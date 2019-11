TMW - Caso Napoli, multa ai calciatori fino al 25%: gli scenari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore calde a Napoli, in attesa del provvedimento che intenderà adottare la società per la mancata osservanza del ritiro imposto qualche settimana fa, quando dopo la partita di Champions League i calciatori hanno deciso autonomamente di non seguire le indicazioni del club. La società del Presidente De Laurentiis intende multare i calciatori. Ma cosa rischiano i tesserati azzurri? Da escludere una riduzione dei compensi intesa come tale, poiché questa è una misura prevista soltanto dinanzi ad un provvedimento imposto dalla FIGC, dalla FIFA o dalla UEFA. E quindi è più corretto parlare di multa. Il club può applicare in via diretta una multa pari al 5% del compenso mensile lordo. In alternativa può rivolgersi al Collegio Arbitrale, che può sanzionare i calciatori fino al 25% del dodicesimo lordo. Nel caso del Napoli va sottolineato che potrebbe subentrare il problema legato ai diritti d’immagine, ma laddove la società volesse rivalersi anche in questo senso dovrebbe rivolgersi al giudice ordinario. La sensazione è che la multa sarà comunque inferiore rispetto al 25% del dodicesimo lordo, massimo previsto dal Collegio Arbitrale. Ma il Napoli vuole dare un segnale. E per i calciatori è arrivo una multa...