TMW - Castagner: "Al Milan manca un rigore. Inter, serve più del 3° posto"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

L'ex calciatore, allenatore e dirigente Ilario Castagner ha parlato così a TMW a margine del 'Gran Galà dello Sport' presso il teatro Mario Spina di Castelfiorentino: "Il Milan contro la Juve ha giocato bene, gli manca un calcio di rigore. I rossoneri avrebbero meritato di fare un buon risultato, ma la Juventus è una squadra cinica e il Milan non è ancora allo stesso livello come furbizia".

Sul VAR: "La tecnologia farà crescere il calcio, ma bisogna evitare gli errori commessi in queste giornate".

Sulla Lazio: "Quest'anno è mancato Milinkovic-Savic, il giocatore che faceva la differenza".

Sulla Fiorentina: "In un periodo era tra le squadre che giocavano il miglior calcio. Ultimamente ha forato, non ho capito bene cosa sia successo. Muriel è stato un acquisto indovinato, ma non capisco perché non arrivino i risultati".

Su Pioli: "Ha fatto abbastanza bene dove è stato. Solo in questo periodo è in difficoltà. Bisogna vedere se lo spogliatoio crede o meno nell'allenatore".

Sulla semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina: "Una partita secca è aperta a ogni tipo di risultato. Vedendo come gioca l'Atalanta si potrebbe pensare che i nerazzurri siano i favoriti, ma secondo me è tutto ancora molto incerto".

Sull'Inter: "Mi mandarono via dall'Inter perché ero terzo, invece adesso il terzo posto è un punto di arrivo. Per me l'Inter dovrebbe fare di più".

Su Spalletti: "Vale il discorso fatto per Pioli. Se la squadra ha fiducia nell'allenatore bene, altrimenti si va solo a peggiorare".