TMW - Cavani all'Inter, il punto: il PSG chiede 40 mln. E ha detto no a Icardi

Edinson Cavani alternativa a Romelu Lukaku. Quella che al momento è una idea dell'Inter potrà presto decollare in una trattativa. Dall'esito tutt'altro che scontato. Cavani ha un altro anno di contratto con il Paris Saint-Germain, a dodici milioni di euro a stagione. E l'Inter, attraverso l'entourage del ragazzo, s'è informato sulla sua situazione. Ancora nessun offerta ufficiale, perché questa è la settimana di Lukaku. Ma dopo, non dovesse arrivare la fumata bianca per l'attaccante belga, ecco che l'Inter potrebbe spingersi oltre.

Icardi per Cavani? No, grazie - Una trattativa in realtà c'è già stata, avrebbe compreso anche Mauro Icardi. E' datata qualche settimana, prima che si accendesse la pista Lukaku, ma non è mai decollata. Perché il nome di Maurito non ha mai convinto il patron Al-Khelaifi, soprattutto in virtù di quanto accaduto negli ultimi mesi. E perché lo stesso Icardi vorrebbe restare in Italia e non ha mai spinto per questa possibilità.

Nuovi contatti (solo per Cavani) - Adesso però, nel nuovo contatto che c'è stato tra le parti, s'è ragionato solo della possibilità di portare Edinson Cavani a Milano. Una opportunità che alletta non poco il centravanti ex Napoli, soprattutto se l'Inter metterà sul piatto un contratto triennale a cifre molto simili a quelle promesse a Lukaku.

Il PSG non svende. Anzi... - La trattativa però avrà eventualmente un esito tutt'altro che scontato. Perché Cavani è il centravanti titolare del Paris Saint-Germain e, nonostante un solo altro anno di contratto, non ha alcuna intenzione di cedere il Matador. Ecco perché, nonostante l'età e un contratto in scadenza, ha già fatto sapere che non scenderà sotto una valutazione di 40 milioni di euro.

Come finirà? Inter-Cavani è quindi trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni. E che potrebbe avere proprio nel Matador un alleato, vista la sua volontà di non farsi sfuggire una opportunità (e un contratto) così importante a 32 anni già compiuti. Questi però sono i giorni di Lukaku, è la settimana dedicata al belga. Poi, eventualmente solo dopo, si volterà pagina.