TMW - Cecchi Gori: "Viola potevamo vincere scudetto malgrado i nemici"

E' tornato a Firenze oggi Vittorio Cecchi Gori, l'ex presidente della Fiorentina. Al Franchi, per girare alcune immagini di un documentario sulla sua vita che uscirà nei prossimi mesi. Il titolo sarà: "Cecchi Gori". Con lui c'era anche Giancarlo Antognoni, dg della sua Fiorentina. "Questo documentario parla di quello che ho fatto fino ad adesso. Il giocatore che mi è rimasto più nel cuore? Rui Costa, Batistuta, Toldo e Edmundo. Per un pelo non abbiamo vinto lo scudetto. Il rimpianto? Thuram, perché con lui avremmo vinto lo scudetto, nonostante tutti i nemici. Il calcio di adesso? La Fiorentina di quest'anno è la migliore che ho visto da quando non ci sono più io, gioco fresco, veloce. Chiesa? Non voglio essere strumentalizzato, ma sicuramente mi farebbe anche lui salire in balaustra, nonostate il mio ginocchio non sia al top. Se nella mia Fiorentina avrebbe giocato Chiesa o Kanchelskis? Sono due giocatori troppo diversi. Il gioco di Kanchelskis era meraviglioso, ma era inevitabile che lo spaccassero. Lo hanno fatto volontariamente quella volta a Milano e mi arrabbiai molto contro l'Inter. Non lo tenevano, non c'era nulla da fare. Perché mi rimpiangono? Oltre al portafoglio, io ci mettevo il cuore. Il calcio di oggi affoga un po' nei soldi. Il problema nasce all'origine dei diritti televisivi, anche se mi sono espresso anch'io a suo tempo. Non credo si debba mai polemizzare però. Capire prima è stata la mia forza, poi se ti vengono dietro tutti non è semplice. Fiorentina-Torino? Non c'era grande competizione, non ricordo una sfida in particolare. Le arrabbiature sono state con ben altre. Magari con la Juve? Mah, c'era anche qualcuna peggio... Coppa Italia? Auguro alla Fiorentina di vincerla. Noi vincemmo a Bergamo e poi vincemmo anche la Supercoppa, però adesso è tosta, l'Atalanta è forte, ma la Fiorentina ha le carte in regola per giocarsela. Ultimo presidente a portare trofei? Mi auguro che ce ne siano altri a portarne. Il mio rimpianto è non vincere lo scudetto con Edmundo in squadra. dovevamo vincerlo. Se ho sentito Trapattoni per i suoi 80 anni? Ho sentito Mancini, Ranieri, ma non Trapattoni. Ranieri era il più familiare. Batistuta lo rivedrei volentieri, mi hanno invitato domenica, ma non ci sarò. Tornerò allo stadio, ma non voglio, ripeto, essere strumentalizzato. Antognoni è una colonna della Fiorentina. Thuram? Anche loro non hanno mantenuto le promesse, ci dovevo essere io quel momento a prendermi una responsabilità che altri non potevano prendersi. Con Giancarlo abbiamo preso Rui Costa. Dunga e Rui Costa sono stati messi negli 11 migliori del mondo, ma anche Batistuta ci stava bene"

Clicca sotto per guardare