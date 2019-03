Nel corso della chiacchierata a TMW, Luca Cecconi, ex attaccante di Empoli e Bologna ha parlato della lotta salvezza. "Spero che l'Empoli si salvi ma è dura perchè il Bologna può uscire dalla zona calda. Lotterebbero quindi per restare in A Udinese, Spal e Empoli. I friulani hanno cambiato allenatore e l'organico forse ha qualcosa in più dei toscani. Tornando al Bologna, con Mihajlovic ha certamente cambiato volto e in più a gennaio ha rinforzato la rosa, con giocatori di valore. Con Inzaghi non era venuto fuori il carattere della squadra? Ci sono allenatori bravi e meno bravi..."