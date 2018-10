TMW - Ceferin: "Fair Play Finanziario? Anche nel calcio non sanno cosa sia"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, ha parlato del Fair Play Finanziario alla tavola rotonda del Festival dello Sport di Trento. "Anche nel calcio le persone non sanno cosa sia. I risultati sono buoni, ma non vuol dire che si debba smettere di lavorarci su. I grossi deficit nel bilancio vanno sanzionate. Il divario tra grandi e piccoli club rimarrà, ma se continuiamo a puntare sulla solidarietà possiamo sviluppare il calcio come vorremmo fare. Serve tempo"