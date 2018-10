TMW - Ceferin: "Mi opporrò alla Superlega, danneggerebbe il calcio"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, nel corso della tavola rotonda al Festival dello Sport di Trento ha parlato anche della Superlega Europea. "Superlega? Per me danneggerebbe il calcio mondiale, sarebbe noiosa perché se pensiamo a due club come Bayern e Juve che giocano sempre, sarà più noioso che guardare un derby. Mi opporrò con ogni mezzo per fare in modo che non venga mai approvata. Una lega chiusa ostacolerebbe la crescita del calcio".