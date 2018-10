TMW - Ceferin: "VAR? In Europa non si impara a guidare in Ferrari"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, ha parlato del VAR nel corso del festival dello Sport a Trento. "VAR? La differenza tra i campionati locali e la Champions è che quest'ultima ingloba arbitri da tutto il continente, chiamati a dirigere gare diverse che c'entrano poco con quelle di un campionato. Non si impara a guidare con una Ferrari. Stiamo cominciando a preparare una modalità che sia in grado di lanciare la VAR anche nella massima competizione per club a livello europeo. In Serbia-Svizzera tutti abbiamo visto quanti dubbi ci sono ancora nelle decisioni arbitrali. Se non raggiungiamo prima la massima chiarezza, continueremo ad aspettare"