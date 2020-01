TMW - Cellino: "Il telefono squilla per Tonali? Io non ho mai risposto"

Non solo Mario Balotelli. Il Brescia riparte dopo il 2-2 contro il Cagliari. Intercettato a margine dell’assemblea di Lega di oggi, il presidente Massimo Cellino ha parlato della prossima di campionato contro il Milan, per poi chiudere al mercato: “Cosa mi aspetto? Una gara spero come le altre, in cui si possa giocare a pallone e non si debba recriminare”.

Il telefono continua a squillare per Tonali?

“Se sentite non squilla il telefono, anche perché io non ho mai risposto per Tonali. Seguiamo il campionato, se stiamo sempre dietro a Tonali, a Balotelli e a tutto il resto la squadra può perdere di vista che abbiamo da fare bene in campionato”.