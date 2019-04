© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In campo una partita importante per la classifica, fuori una partita altrettanto importante per la società. La Sampdoria gioca su due fronti. Non è una novità l’interesse per la società blucerchiata del fondo americano York Capital Management. La figura di spicco riguardo a questa trattativa è quella di Gianluca Vialli, elemento che stuzzica le fantasie dei tifosi e che, sempre utilizzando il condizionale, andrebbe a ricoprire il ruolo di presidente alla Boniperti per il club.

VALORE SUI 120-140 MILIONI - “Al momento offerte scritte cauzionate non ce ne sono state, chiacchiere invece tante” ci tiene a precisare il presidente Massimo Ferrero che nei giorni scorsi ha nominato Mediobanca come advisor per valutare le offerte che arrivano. Il numero uno di Corte Lambruschini ha anche dato una scadenza entro la quale chi è realmente interessato si deve fare avanti. Il valore della società balla su numeri a tre cifre, fra i 120 e 140 milioni.