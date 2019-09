Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta è in partenza in questi minuti per Zagabria, dove domani esordirà in Champions League contro la Dinamo. C’è Muriel, anche se non al 100%, ma probabilmente il tecnico Gasperini confermerà Zapata nell'undici iniziale. Per quanto riguarda il resto della formazione, Castagne è in ballottaggio con Hateboer, con quest’ultimo favorito. Alle 18:30 allenamento ufficiale che sarà più una sgambata visto che la squadra si è allenata stamattina a Zingonia