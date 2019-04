Fonte: dal nostro inviato a Torino

© foto di Image Sport

Un panorama folto di protagonisti del mercato affollerà stasera gli spalti dell'Allianz Stadium. E' stato avvistato da poco a Torino infatti anche Gabriele Giuffrida, che a Torino segue molti giocatori (tra cui Iago Falque e Tomas Rincon). Da non escludere dunque anche un contatto con le società torinesi e con la Juventus, per lui come per tutti gli altri protagonisti del mondo delle trattative. Che per un giorno, per 24 ore, ha Torino nuova Capitale. Giuffrida è stato intermediario di recenti e importanti operazioni, da Piatek a N'Koulou, da Rudiger a Nainggolan e non è da escludere che qualcosa possa bollire in pentola anche sul suo fronte nelle prossime settimane.