Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

C'è anche Giuseppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi, nell'entourage di Sandro Tonali, tra le presenze all'Allianz Stadium di Torino. Un parterre de roi che si arricchisce delle prime firme del calciomercato: in campo, della sua AGB, c'è il numero 33 bianconero, con Bozzo che in passato ha curato i trasferimenti a Torino di Morata, Quagliarella e non solo. Mendes, Raiola, Branchini, Lucci, Giuffrida, Vigorelli, Bozzo. Il mercato si fa a Torino, stanotte.