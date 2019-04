Champions e mercato. Sarà una giornata importante per la Juventus e anche per il direttore sportivo Fabio Paratici che sta programmando il futuro della Vecchia Signora. Tante figure di spicco per il mondo delle trattative: Jorge Mendes, Mino Raiola, in arrivo in città c’è anche Alessandro Lucci. Agente di Leonardo Bonucci, Juan Guillermo Cuadrado e Mattia Perin della rosa bianconera, avrà modo oggi di assistere alla partita. E, in chiave mercato, di gettare magari le basi per due possibili obiettivi juventini per l’estate: Matias Vecino dell’Inter e Alessandro Florenzi della Roma.