TMW - Chapecoense, club italiani su Barreto: c'è l'Atalanta

© foto di Federico De Luca

Gustavo Barreto per l'Italia. Il volante della Chapecoense, regista basso classe 1995, è in prestito dal Criciuma fino a fine anno. Il giocatore, però, ha estimatori in Italia e visto il doppio passaporto, non è da escludere che possa sbarcare in Serie A. Anche a gennaio. Nelle scorse settimane, infatti, il ventiduenne di Campinas è stato seguito anche dall'Atalanta ed è possibile che pure altri club si iscrivano alla corsa per Barreto.