TMW - Chelsea, no a Sarri. L.Enrique in attesa della decisione su Conte

Maurizio Sarri non è un'opzione per la panchina del Chelsea. Indiscrezioni raccolte a Londra parlano di una società che non ha ancora sciolto le riserve per ciò che riguarda il futuro di Antonio Conte, tecnico benvoluto dalla tifoseria e che ha un contratto molto importante ancora in essere.

In caso di addio del manager pugliese, impossibile che i blues possano puntare su un altro tecnico italiano. Luis Enrique resta il primo nome della lista, mentre Unai Emery - altro nome preso in considerazione - è in questo momento molto più vicino all'Arsenal. Opzione più semplice (ma non una prima né una seconda scelta) è Laurent Blanc, non Maurizio Sarri. Che se vuole lasciare Napoli deve quindi cercare altre strade.