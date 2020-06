tmw Chi è Arthur? L'ex tecnico lo analizza ai raggi X: "Pochi comandano la mediana come lui"

vedi letture

Renato Portaluppi, allenatore di Arthur in tutta la sua avventura al Grêmio dal 2016 al 2018 e ancora oggi sulla panchina dell'Imortal, ha analizzato ai raggi X il nuovo acquisto della Juventus: "Arthur è un craque, vedrete... Pochi sanno comandare il centrocampo come lui, sia nell'aspetto difensivo che in quello offensivo. Non mi piace fare paragoni, ma la Juventus ha fatto un grande, grandissimo colpo di mercato acquistandolo dal Barcellona".

In quale posizione lo vede meglio nella mediana bianconera?

"Arthur è un centrocampista molto duttile, con tantissima qualità col pallone tra i piedi. È un palleggiatore a cui piace organizzare il gioco, andarsi a prendere la palla per far ripartire la sua squadra e portarla fino all'area avversaria. Secondo me parliamo di un calciatore completo in grado di giostrare con ottimi risultati in ogni posizione della linea mediana".

Qualche punto debole ce lo dovrà pur avere.

"Era carente negli inserimenti in area rivale, ma è migliorato sensibilmente anche da questo punto di vista".