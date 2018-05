TMW - Chiarimento Raiola-Mirabelli, Gigio può partire: servono 60 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto da scrivere il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan che questa sera giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Per motivi diversi da quelli di Buffon, anche Gigio tra poche ore potrebbe giocare la sua ultima finale di Coppa Italia prima di andare a giocare altrove. Anche Massimiliano Mirabelli - che ha già ingaggiato Pepe Reina - è entrato nell'ordine di idee di cedere il portiere classe '99 dinanzi a un'offerta da 60 milioni di euro. E in questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, c'è stato anche un chiarimento con Mino Raiola. I rapporti tesi tra ds e procuratore appartengono ormai al passato, adesso si può cominciare a pianificare una estate in cui la cessione di Donnarumma sarà importante anche per l'acquisto di un centravanti da doppia cifra, la prima richiesta di Gattuso. Al momento, per Donnarumma resta in pole il Paris Saint-Germain.