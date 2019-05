TMW - Chiarugi: "Un peccato vedere la Fiorentina così. Chiesa un capitale"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Cinquant'anni dal secondo scudetto della Fiorentina, ora clamorosamente ferma a 40 punti a due giornate dalla fine del campionato. Ne ha parlato Luciano Chiarugi a margine dell'evento organizzato appositamente del club viola: “È una bella emozione. Dopo 50 anni pensavo che la Fiorentina potesse centrare il terzo scudetto, ci siamo andati vicini nell’82’. Pensando anche ai tanti campioni che sono passati alla Fiorentina un po’ ci speravo. Quando sono riusciti a tornare in Champions abbiamo avuto dei giocatori che con qualche ritocco avrebbero potuto puntare a vincere qualcosa di più importante come lo scudetto. Vincerlo, come lo abbiamo vinto noi, con poca credibilità, eravamo tutti ragazzi che cercavano di fare il meglio del meglio. Volevamo metterci in evidenza e dovevamo per forza fare così perché non c’erano i procuratori. Grande merito di quella vittoria dello scudetto va a Chiappella. Non ci siamo mai montati la testa e perdemmo solo una partita in casa col Bologna. Quando affrontavamo le squadre da battere come il Milan o l’Inter davamo tutto. È un ricordo incredibile e straordinario".

Cosa pensa della Fiorentina attuale?

"Mancano due partite. È un peccato vederla così. Montella poteva dare una scossa ma non ci è riuscito. Sono situazioni difficili e avere pazienza. Non serve mettere pressioni ulteriori. La sconfitta del Parma non ci ha aiutato molto, ma credo che la Fiorentina abbia la voglia di andare al Tardini e vincere".

Montella?

"Ha la possibilità per valutare al meglio il gruppo dei calciatori. Chiesa è un capitale importante per i viola. Quando si accende può essere il trascinatore di questa squadra. Sulle sue spalle c’è un bel fardello da portare avanti. Sarebbe bello che rimanesse un altro anno a Firenze, ma la società gli dovrebbe fare una squadra importante intorno".

Futuro?

"L’allenatore è qui per programmare il futuro e valutare al meglio. Il suo compito non è stato facile perché questa squadra era molto attaccata a Pioli. Tutto il gruppo è calato vistosamente e ciò n on si poteva prevedere”.