TMW - Chiellini: "Anno fantastico, è stato quasi come il primo Scudetto"

Premio 'Leader in campo' per Giorgio Chiellini della Juventus al Football Leader, che tramite video ha ringraziato. "Quest'annata è stata fantastica, aver sudato per la vittoria ha reso la vittoria più bella. Quasi come il primo scudetto. Mondiale? Non giocarlo sarà difficile, andrò lontano per non pensarci. Ma è una ferita ancora aperta. Ringrazio chi mi ha votato, per me è un premio molto importante, spero di essere un esempio per tanti bambini".