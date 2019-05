Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Odoacre Chierico, ex giocatore tra le altre di Roma e Inter, ha parlato ai microfoni di TMW in occasione del Premio Cesarini presso Montemarciano: "Cosa ci ha lasciato il campionato? Oltre alla solita Juventus, direi che la stagione appena conclusa in generale ha fatto vedere un campionato avvincente: all'ultima giornata mancavano ancora molti verdetti. Dispiace per l'Empoli che è retrocesso, ma mi sarebbe dispiaciuto anche per il Genoa. Forse i toscani hanno commesso un errore a mandare via l'allenatore e riprenderlo... Forse si sarebbero salvati. Ma anche la Fiorentina ha cambiato allenatore ed ha rischiato: a volte bisognerebbe guardare meglio chi si ha in casa".

Queste in particolare altre dichiarazioni sulla Fiorentina: "La squadra viola giocava un buon calcio. Se torniamo indietro vediamo infatti anche un 7-1 alla Roma... Questa escalation negativa mi ha sorpreso. Certo non è colpa di Montella, ma a volte magari ci vuole un po' più di pazienza nel valutare giocatori e allenatori".