Un attaccante brasiliano per il Chievo: il club veneto ha infatti definito l'arrivo, in prestito dal Chelsea, di Lucas Piazon. Il classe '94, come testimoniato dalle immagini di TMW, è già a Milano e domani sosterrà le visite mediche di rito prima del trasferimento al club clivense.