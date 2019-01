TMW - Chievo, Giaccherini e Stepinski restano. Idee Rosi e Mbaye

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una chiacchierata per spegnere le voci di mercato. Emanuele Giaccherini resta al Chievo Verona, questo quanto emerso da un colloquio tra il calciatore e il suo allenatore. Stessa sorte probabilmente toccherà anche a Stepinski, il Chievo ha deciso di tenerlo. Oggi sarà un giorno importante per l’uscita di De Paoli che piace alla Sampdoria è al Genoa. Se dovesse uscire potrebbe interessare Rosi, attualmente svincolato. E intanto il Chievo valuta l’idea Ibrahima Mbaye del Bologna, che ha già lavorato con Di Carlo a Livorno. Del Bologna il Chievo pensa anche a Dzemaili, ma dipenderà da cosa deciderà il nuovo tecnico rossoblu Mihajlovic sul calciatore. Ambiente gialloblù in apprensione per Tomovic: oggi si sottoporrà agli esami strumentali di rito, se dovesse essere necesario un lungo stop il Chievo potrebbe cercare un difensore. Ancora nessuna chiusura invece per Brazao. Ore frenetiche, il ds Romairone è a lavoro...