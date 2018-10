TMW - Chievo, nel pomeriggio previsto contatto con Iachini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore calde per Lorenzo D’Anna. Il cambio di panchina al Chievo sembra inevitabile. Nel pomeriggio previsto contatto con Giuseppe Iachini, pronto a tornare in pista dopo la positiva esperienza al Sassuolo. Iachini scala posizioni, il Chievo lo ha individuato come la figura ideale per risalire la classifica. Gialloblù a lavoro. Iachini forte idea per la panchina del Chievo...