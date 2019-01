TMW - Chievo, passi avanti per Dell’Orco. Bani verso la permanenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Dell’Orco si avvicina al Chievo. Passi avanti per il difensore del Sassuolo che dovrebbe approdare in gialloblù con la formula del prestito. Una nuovo rinforzo per Mimmo Di Carlo, Dell’Orco si avvicina. E Mattia Bani va verso la permanenza in gialloblù...