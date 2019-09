Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emanuel Vignato non ha lasciato il Chievo nell'ultimo giorno di mercato e il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno potrebbe rappresentare un problema per il club veronese. Proprio per questo motivo gli scaligeri vorrebbero rinnovare con il talentuoso centrocampista e sul piatto c'è l'offerta per un triennale, con la promessa di cessione. Sampdoria e Atalanta sono vigili sulla situazione legata al futuro dello stesso Vignato.