© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chievo e Spal lavorano a uno scambio per l'attacco. I clivensi rivorrebbero Alberto Paloschi, protagonista con la maglia gialloblù fino a gennaio 2016 (per poi essere ceduto allo Swansea per 7,5 milioni di euro) e offrono Mariusz Stepinski, attaccante polacco autore di quattro gol finora in campionato.