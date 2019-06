© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Rigoni non è in scadenza di contratto col ChievoVerona. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista classe 1990 avrebbe infatti in essere un accordo di un ulteriore anno coi clivensi, anche se le sirene di mercato dei mesi passati (Cagliari e Atalanta, ad esempio) potrebbero tornare d'attualità pure quest'estate. Soprattutto, alla luce della retrocessione dei gialloblù.