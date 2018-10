TMW - Chievo Verona, Iachini e Ventura le idee se salta D’Anna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultima chiamata per Lorenzo D’Anna. Se il Chievo non dovesse svoltare, lasciando così ancora vacante la casella punti in classifica, potrebbe verificarsi un cambio di allenatore. Giuseppe Iachini e Giampiero Ventura le idee se dovesse saltare D’Anna. Il primo è già stato in gialloblù e sarebbe un ritorno; il secondo ha voglia di rilanciarsi dopo la brutta esperienza in Nazionale e a lui pensa anche il Frosinone. Riflessioni in casa Chievo, a caccia della svolta. Iachini e Ventura i nomi individuati in caso di cambio di allenatore...