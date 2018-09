Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 4^ giornata di Serie A: Cagliari-Milan: Abisso di Palermo Empoli-Lazio: Orsato di Schio Frosinone-Sampdoria: Irrati di Pistoia Genoa-Bologna: Banti di Livorno Inter-Parma: Manganiello di Pinerolo Juventus-Sassuolo:...

Udinese, Renzi junior in lista Primavera

Fiorentina, la soddisfazione del club per la deroga per la fascia di Astori

Genoa, terapie mediche per Lisandro Lopez

Cerruti: "Mancini ha fatto danni. Marotta non basta"

Giovanni Galli: "Dragowski? Non pensi di dover dimostrare tutto in 90'"

Lazio, seduta nel pomeriggio: riposo per Marusic

Juventus, CR7 esulta dopo la vittoria in allenamento: "Let's go!"

Sunderland, una capra donata per ogni vittoria ottenuta

Fiorentina, l'ex B. Valero sulla deroga per la fascia: "Decisione coerente"

Graziani: "Mancini? Non capisco le sue scelte"

Tacchinardi: "Dybala? Spero non si spenga. Marotta top"

Roma, per Florenzi probabile panchina. Nessuna forzatura per Pastore

Inter, Nainggolan per la riscossa: ora è pronto a vestirsi da leader

Inter, oggi rientra Vrsaljko: ci saranno i controlli dopo il ko in Nazionale

Tre punti di penalizzazione e duecentomila euro di multa. Questa la pena inflitta al Chievo Verona per le plusvalenze fittizie con il Cesena. A breve l’ufficialità. Scongiurato il -15. Il Chievo se la cava con un -3...

