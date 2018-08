TMW - ChievoVerona, Yamga vicino al prestito allo Chateauroux

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Arthur Yamga (21), dopo gli ultimi sei mesi in prestito al Pescara in Serie B, è pronto ad una nuova avventura, nonostante ci sarebbe un altro anno di prestito al Delfino per lui. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'attaccante francese è vicino ad un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, stavolta all'estero. Precisamente ad attenderlo è lo Châteauroux, club di Ligue 2, la seconda serie del calcio francese.