Cicinho: "Dal Brasile consiglio Igor Gomes e I. Vinicius. De Rossi sarà un gran tecnico"

Tra i tanti temi toccati nell'intervista a Tuttomercatoweb con Cicihno, si è parlato anche dei talenti brasiliani. E l'ex giallorosso ha detto. "I giocatori che ho visto e che segnalo per l'Italia e per l'Europa sono Igor Gomes, centrocampista classe '99 del San Paolo e Igor Vinicius anche lui del San Paolo, laterale destro classe '97. Sono vere promesse e con un profilo giusto per giocare nel calcio europeo. Se dovessi investire punterei su di loro, avranno risultati fantastici, hanno davanti un futuro brillante".

Il suo ex compagno De Rossi ha dato l'addio al calcio. Potrà diventare un gran tecnico?

"L'addio di De Rossi rappresenta una notevole perdita per il calcio mondiale, come è accaduto per Totti. Si sentirà la sua mancanza, si è identificato molto con la tifoseria romanista e la squadra. Credo che per le sue conoscenze e le sue caratteristiche possa diventare un grande tecnico. Oggi non vedo più tantissimi grandi allenatori e De Rossi potrebbe progressivamente diventarlo. E perché no? Magari potrà essere in futuro il tecnico della Roma e portarla a conquistare lo scudetto..."