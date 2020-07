tmw Cinquini: "Inter, forzatura prendere Eriksen a gennaio. Viola, punterei su Spalletti"

Nel corso dell'intervista a TMW Oreste Cinquini ha parlato anche di Inter e Fiorentina: "I nerazzurri hano perso alcune opportunità, ci sono stati black-out imprevisti. Il ko col Bologna ha decretato la resa delle armi per i nerazzurri. Conte? E' un grandissimo tecnico ma si lamenta un po' troppo e bisognerebbe accettare la realtà dei fatti. Eriksen? Una forzatura prendere a 20 milioni un giocatore che potevi prendere a zero a fine stagione". Poi sulla Fiorentina: "Ora c'è da fare un programma, a Iachini sono legato visto che è stato un mio giocatore. Juric? Lo vedo adatto per le motivazioni e l'aggressività di gioco ma se potessi scegliere punterei su Spalletti. Alla Fiorentina servono giocatori importanti ma giovani con un tecnico che li porti ad esprimersi al massimo. Di Francesco? Può avere le caratteristiche per allenare i viola. Il nodo è Chiesa: il valore forse ora si è abbassato ma ne ho parlato anche con Mancini e mi ha detto che ha potenzialità enormi. Se vuol andar via va mandato o costruire la squadra intorno a lui. Amrabat? Fortissimo ma può giocare a due".

