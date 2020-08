tmw Coda scherza: "Quaglia spietato. In campo non guarderebbe in faccia neanche a suo padre"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

vedi letture

Oggi alle 10:15 Serie A di di

Con Andrea Coda, nell'intervista ai microfoni di TMW si è parlato anche di Muriel, suo compagno ai tempi dell'Udinese: "In questi anni - dice - ha espresso un 40% del potenziale. Ha tutto, non a caso era paragonato a Ronaldo il Fenomeno. Sono contento del suo rendimento, deve capire che ha un potenziale da vendere. Tra gli ex udinesi dico anche di Allan: averlo in campo era come avere 2-3 giocatori". Poi scherza su Quagliarella altro suo ex compagno: "Ho un gran rapporto con Fabio e dico che se avesse anche suo padre contro come difensore centrale gli spaccherebbe il setto nasale... (ride, ndr) E' un ragazzo eccezionale ma in campo non guarda in faccia a nessuno, è spietato e per un attaccante è fondamentale, è un killer. Tutti lo vorrebbero. Ha carisma nello spogliatoio, è un trascinatore". Clicca sotto per guardare