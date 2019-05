© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta, ha parlato della situazione di Gian Piero Gasperini, oggetto delle attenzioni delle big dopo la grande stagione. "L'Atalanta è una grande, lui sarà bombardato dalle richieste. Quello che ha fatto a Bergamo è irripetibile. Lo reputo molto intelligente, furbo, è una persona scaltra. Ha costruito con il tempo, dovesse andar via dovrebbe ricostruire. Il Milan? Non posso parlare per lui. Ma posso dire che attualmente Gasperini è il migliore d'Italia".