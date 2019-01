TMW - Colley, respinte un paio di proposte: vuole restare alla Sampdoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Omar Colley non lascerà Genova in questo mese di gennaio. Sempre più protagonista nella Sampdoria di Marco Giampaolo, il difensore gambiano non ha alcuna intenzione di cambiare squadra, nonostante un paio di richiesta ufficiali arrivate negli ultimi giorni. "A Genova si trova bene e spero possa giocare ancor di più nel girone di ritorno", ha detto ai nostri microfoni il suo procuratore Cheikh Fall.