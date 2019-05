TMW - Collomosse: "Pochettino troppo caro anche per la Juventus"

Negli ultimi giorni si parla molto della panchina della Juventus e uno dei nomi usciti per il futuro bianconero è quello di Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham finalista di Champions League. Per parlare dell'allenatore argentino e delle scelte in vista della prossima stagione, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva una delle prime firme del London Evening Standard, Thomas Collomosse:

Come giudica la stagione di Pochettino e del suo Tottenham?

"Ha avuto un po' di fortuna in Champions League contro l'Ajax, ma se la merita tutta visto ciò che ha dovuto superare. Ha dovuto giocare due anni a Wembley e non nel suo stadio; non gli hanno fatto mercato per diverse stagioni; ha perso Kane in due momenti chiave del campionato e nonostante tutto questo affronterà il Liverpool nell'ultimo atto della competizione per club più importante al mondo. Tra l'altro ci è arrivato non solo eliminando l'Ajax, ben voluto da tutti per quanto fatto contro Juventus e Real Madrid, ma anche superando il ricchissimo Manchester City di Guardiola. Un colpo sensazionale".

Dopo la finale si parlerà anche del suo futuro, cosa pensa che possa accadere?

"In questo periodo della stagione lui ci ha sempre abituato a fare discorsi un po' pepati, forse per fare delle richieste alla proprietà. Se dovessi scommettere direi che, nonostante le dichiarazioni che fanno pensare a un addio, resterà un altro anno al Tottenham e non solo per il progetto tecnico...".

In che senso?

"Strapparlo agli Spurs in questo momento è quasi impossibile e lo sa bene anche il Real Madrid che ci provò l'estate scorsa. Trattare col presidente Levy è quasi impossibile e il divorzio con la squadra londinese costerebbe almeno 50 milioni al club interessato. Quanti club al mondo possono permettersi un esborso del genere per un allenatore? Senza considerare il fatto che in caso di sconfitta contro i Reds, non avrebbe comunque mai vinto niente in carriera".

In Italia si parla di un interessamento della Juventus.

"Sicuramente potrebbe essere l'unica squadra a permetterselo ma ripeto: costa tanto portarlo via dal Tottenham".