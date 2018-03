TMW - Colonnese: "Bisogna dare grandi meriti a Di Francesco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Colonnese, ex difensore tra le altre della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dell'impresa della Roma di Eusebio Di Francesco, che ieri ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions: "Di Francesco è un ragazzo serio ed è cresciuto molto in questi mesi. Allenare la Roma non è semplice, ha avuto delle difficoltà ma con la serietà e il lavoro sta ottenendo ottimi risultati. La Roma non arrivava ai quarti di finale di Champions da 10 anni e bisogna dargli grandi meriti per questo traguardo. È terzo in campionato, sta disputando un'ottima stagione, non gli si può rimproverare nulla".

La Roma può essere l'outsider per la vittoria finale?

"Molto dipenderà dai sorteggi, il lotto delle concorrenti è di primissimo livello ma negli scontri diretti può succedere di tutto. Il calcio è imprevedibile e lo abbiamo visto ieri in Manchester United-Siviglia. Contro ogni pronostico è passata la squadra di Montella, quindi può succedere che la Roma possa arrivare in fondo".