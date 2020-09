tmw Colpo Miranchuk per l'Atalanta: i dettagli del contratto e la foto della firma

vedi letture

Aleksey Miranchuk è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il talento ex Lokomotiv Mosca, accompagnato dagli intermediari Gabriele e Valerio Giuffrida, ha firmato il proprio contratto con la Dea in questi minuti: per lui accordo di 4 anni più opzione sul quinto e stipendio da 2 milioni a stagione più bonus. In calce lo scatto che immortala il momento della firma del giocatore con i nerazzurri.