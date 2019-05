TMW - Commisso-Fiorentina. Certezze dagli States e progetto da costruire

Rocco Commisso e Firenze. Una scelta sportiva, d'arte, di prestigio. Chi conosce da vicino racconta di un accordo totale, già trovato tra la famiglia Della Valle e il numero uno dei New York Cosmos. Una trattativa partita mesi fa, quella tra il proprietario di Mediacom e i numeri uno di Tod's. Emergono dettagli e conferme, in queste ore, sulla volontà di Diego Della Valle: la Fiorentina è in vendita da lungo tempo ma la richiesta della famiglia marchigiana non è mai collimata con le proposte e i sondaggi arrivati. Il primo abbozzo risale all'inizio del 2018, poi alla scorsa estate. La trattativa vera e propria è iniziata a novembre, mesi che hanno portato a un closing che sembra oramai dietro l'angolo.

Le certezze su Commisso a Firenze "Sarà un ottimo presidente per Firenze e per la Fiorentina", dice chi gli è vicino. Con certezze, con sicurezze. Anche i colleghi del New York Times ribadiscono che lunedì è il giorno della deadline e confermano che si è arrivati a oggi perché Commisso vuole la Fiorentina ma in Serie A.

Il management E' chiaro che una nuova proprietà porta sempre novità. Il lato economico finanziario è stato seguito dai suoi uomini di Mediacom e da un gruppo di manager e banchieri al lavoro già da tempo. In questi mesi il gruppo di lavoro di Commisso ha sondato altre squadre come il Palermo, controllando i bilanci e le situazioni patrimoniali. Questo ha convinto il numero uno dei Cosmos a virare su Firenze. In attesa ancora di strutturare la Fiorentina che verrà dove certamente avrà un ruolo Giancarlo Antognoni ma dove il resto è ancora work in progress.