TMW - Commisso: "Simeone? Non dico niente. Tre ipotesi per lo stadio"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intercettato dai media presenti, tra cui Tuttomercatoweb.com, all'esterno di un hotel a Firenze, ha parlato di vari temi di mercato e non solo. Queste le sue parole: "Simeone? Non posso e non voglio dire niente ancora".

Come procede il discorso relativo al nuovo stadio?

"La situazione è sempre la stessa. Non voglio dire nulla. Stiamo lavorando, siamo in giro, ora ho altri appuntamenti. Io non faccio niente. Ci sono Barone e Pradè che fanno. Il restyling? È un'opzione, ma al momento abbiamo solo parlato. Le soluzioni sono tre: questa, oppure fare uno stadio nuovo demolendo il precedente. Adesso non so nemmeno dove lo potremmo fare. Tutto dipende dal costo e dai tempi. Se io metto soldi devo controllare cosa succede. Se io aiuto la città, lei stessa deve aiutare me. Auguri alla Fiorentina che oggi è il suo compleanno".