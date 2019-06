TMW - Commisso vuol trattenere Chiesa. Ma ancora nessun incontro

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso vuol trattenere Federico Chiesa. Il nuovo patron viola lo ha ribadito a più riprese spingendosi anche, due giorni fa, a parlare di una percentuale del 99% sulla sua permanenza alla Fiorentina. Al momento però non c'è stato ancora stato l'incontro tra le parti per mettere la parola fine (in senso positivo) a questa vicenda, trovando una soluzione che possa mettere tutti d'accordo sul piano tecnico, contrattuale ed economico. Chiesa è accostato con forza alla Juventus ma è a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina con un contratto fino al 2022. Stante questa situazione si presenterebbe comunque in ritiro, in attesa di eventuali novità. Ora che anche l'Under21 è uscita dagli Europei ed è finita l'avventura di Chiesa con gli azzurrini sembrerebbe comunque arrivato il momento migliore per l'incontro. Spetta alla Fiorentina, dopo le parole di profonda stima (e di fiducia sulla permanenza di Federico), passare ora all'azione e porre il primo grande tassello della squadra del futuro.