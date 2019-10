TMW - Compagnoni: "Insigne? Difficile da capire. Lozano deve esplodere"

Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

A pochi minuti dall'inizio della sfida di Champions League tra Genk e Napoli, il giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'esclusione di Insigne: "Ci stiamo chiedendo tutti il perché, soprattutto del fatto che non sia neanche in panchina. Qualcuno dice che ieri zoppicasse un po' ma è strano che non sia uscita questa notizia nelle scorse ore".

La differenza tra le due squadre è enorme. Milik e Lozano avranno vita facile?

"Il Genk ha difensori centrali talentuosi ma giovani, Milik e Lozano sono di un'altra categoria: il messicano non è ancora esploso, seppur abbia fatto benissimo contro la Juventus, Milik invece è al suo quarto anno al Napoli ma a causa degli infortuni non riusciamo ancora a inquadrarlo".

Che Napoli si aspetta?

"I belgi sono molto offensivi ma mi aspetto che la partita la faccia il Napoli, c'è un gap tecnico evidente tra le due squadre. Gli azzurri sono più forti, il rischio è quello di sottovalutare gli avversari e sarebbe un errore gravissimo".