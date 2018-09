TMW - CONI, slitta a martedì la sentenza sulla B a 22 squadre

Fonte: Michele Criscitiello

Ancora attesa per la Serie B e la Serie C: secondo quanto raccolto da TMW è stata infatti rinviata a martedì prossimo la promulgazione della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI relativa all'eventuale ripristino del campionato di Serie B a 22, e di conseguenza anche di quella relativa ai criteri per i ripescaggi. Rinviata, a questo punto, anche la presentazione del calendario di C prevista per domani.