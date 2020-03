tmw Consiglio Serie A, Scaroni all'uscita: "L'assemblea è andata deserta"

All'uscita del Salone del CONI, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato brevemente di quanto sta accadendo a Roma: "Il consiglio sta per finire. L'assemblea è andata deserta". Come detto, non è stato raggiunto il numero legale di club per dare l'avvio ai lavori, quindi non c'è stata Assemblea di Lega Serie A. Da capire cosa deciderà il Consiglio circa il futuro della Serie A, in dubbio se continuare il campionato a porte chiuse o fermarsi.