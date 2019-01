Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW direttamente da Milano (dopo aver assistito al match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus). Queste alcune dichiarazioni sul proprio futuro: "Per quanto riguarda il mio presente mi aggiorno, vedo partite e studio come ogni allenatore. Per ora non ci sono state offerte dall'Italia. La Juve? Vederla perdere con l'Atalanta è stata una sorpresa".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa!