TMW - Conte: "Il gap tra Inter e Juve esiste, ma noi lotteremo comunque"

Fonte: dall'inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dal palco del "Festival dello Sport" di Trento ha commentato anche la lotta per lo Scudetto in questo campionato di Serie A. Questo quanto raccolto da TMW: "Juve di nuovo campione? Penso che credere non costi niente, a nessun tifoso. Bisogna poi essere obiettivi e vedere la realtà, cosa ci aspetta. Non credo di aver aspettato la Juve per esprimere il mio pensiero, rispetto all'Inter c'erano due squadre davanti che negli anni hanno costruito di più. Il gap c'è ed è difficile da colmare. Abbiamo iniziato un tipo di percorso, qualcosa che vogliamo con lavoro, serietà e chiarezza migliorare per diventare competitivi e rendere i nostri tifosi orgogliosi. Serve avere una missione chiara del presente, cosa può diventare nel futuro. Solo attraverso il duro lavoro si può arrivare ad essere protagonisti. Non dobbiamo porci limiti, ma nel contempo essere anche onesti e realisti. Non vuol dire che l'Inter non lotterà in questa Serie A".