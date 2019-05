© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Comincia a delinearsi lo staff di Antonio Conte per la nuova avventure, che presumibilmente sarà all’Inter con la società nerazzurra che attende la firma la prossima settimana. In attesa di capire chi sarà il vice di Conte che lo accompagnerà in questa sfida, faranno parte del suo staff Christian Stellini e Paolo Vanoli, che ricopriranno il ruolo di collaboratori tecnici. Non sarà Spinelli il preparatore dei portieri poiché si è accasato al PSG, mentre seguirà l’ex ct della Nazionale un altro fedelissimo: si tratta di Julio Tous, preparatore atletico e performance analyst. Intesa triennale per Antonio Conte all’Inter che salvo clamorosi ripensamenti (leggasi chiamata della Juventus con rilancio, ma al momento è uno scenario improbabile) dalla prossima settimana sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter.