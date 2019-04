TMW - Conte piace a tutte le big: preferenza Juve, sogno per la Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono quattro squadre su Antonio Conte, ma solo per una deciderebbe dall'oggi al domani.L'ex tecnico della Nazionale farebbe carte false per tornare alla Juventus, dove c'è una fronda che lo sta sistematicamente appoggiando, quella capitanata da Nedved. Chi non è troppo convinto è il presidente Andrea Agnelli, anche per una questione economica: c'è ancora un anno di contratto con Allegri - che ha già dato ampie garanzie per il campionato, più il jolly Champions League - che pesa, aggiungere un altro ingaggio da top per l'allenatore è francamente escluso. D'altro canto le panchine europee sono quasi tutte occupate, a meno di scossoni al PSG, al Bayern Monaco o in Inghilterra.

SOGNO ROMA - Già a novembre c'era stato un contatto fra Antonio Conte e i giallorossi, però aveva gentilmente declinato. Così come il Real Madrid: troppo oneroso l'ingaggio percepito al Chelsea per rinunciarvi, il club di Stamford Bridge non aveva intenzione di trovare un accordo sulla buonuscita. Adesso il problema non è tanto il contratto, comunque considerato fuori dai parametri, piuttosto la necessità di capire se ci sarà la qualificazione in Champions League. È la primissima scelta per Pallotta, ma è altrettanto difficile.

INTER E MILAN, PROBLEMI DIVERSI - Spalletti e Gattuso sono sulla graticola, ma godono di status diversi. Il primo sembrava verso l'addio dopo la gestione Icardi e la mancata qualificazione prima agli ottavi di Champions e poi ai quarti di Europa League. Il secondo ha dalla sua l'ambiente e lo spogliatoio, oltre allo status di giocatore/allenatore simbolo di un periodo milanista. Tutti e due possono andare via, come rimanere. Conte è il nome che stuzzica entrambe, ma da una parte c'è ancora un po' di confusione con parte della dirigenza sta facendo fronte compatto per uno Spalletti-ter (senza spese ulteriori), dall'altra molto dipende dal fair play finanziario e dalla guerra senza quartiere di Elliott dei prossimi mesi.

LO STIPENDIO - La richiesta è la stessa per tutti, tra gli 8 e i 10 milioni di euro, con accordo triennale. Certo, per la Juventus c'è una corsia preferenziale, poi le due milanesi e la Roma. Non è da escludere un altro periodo sabbatico. Oppure una panchina estera se ci fosse l'opportunità.