TMW - Conte preme per Vidal. Frenata su Rakitic, fredda anche la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter guarda verso Barcellona. Per la Champions ma non solo. Perché Antonio Conte ha richiesto espressamente alla propria dirigenza, anche in occasione degli ultimi confronti, il nome di Arturo Vidal. Una mezzala di gamba, fisica, capace di inserirsi. Uno che risponde esattamente all'identikit del Guerriero cileno, dunque, che è il nome numero uno nella lista dei desideri dell'allenatore. I problemi: il Barcellona al momento non vuole liberarlo, pensando semmai ad altre cessioni. Poi l'ingaggio del giocatore e la volontà dello stesso che per adesso sta riguadagnando la fiducia dell'ambiente.

Conte, no a Rakitic C'è stato un sondaggio arrivato più sponda Barça che Inter sul tema Ivan Rakitic. La società nerazzurra ha provato a sondare il terreno ma i Blaugrana chiedono il pagamento degli 8 milioni d'ingaggio, troppi per Marotta ed Ausilio. Conte stesso avrebbe spiegato alla dirigenza che vuole tecnicamente e tatticamente un profilo diverso, pur non disdegnando certamente il croato che non è il profilo cercato dall'Inter.

Rakitic: e la Juventus? Il Barcellona ha sondato il terreno con la Juventus. Era un'ipotesi e anche una trattativa imbastita in estate quella dello scambio con Federico Bernardeschi ma la richiesta di conguaglio cash della Vecchia Signora ha frenato tutto. Adesso il Barça ha rilanciato proponendo uno scambio con Emre Can ma l'alto ingaggio e l'età di Rakitic non convincono Paratici e Cherubini. La sensazione al momento è che la Juve, peraltro, potrebbe non muoversi a livello di entrate per la prima squadra, limitandosi alla cessione di Mandzukic, Pjaca e Perin.